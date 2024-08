Sanità ancora aggressioni a medici e infermieri Opi Napoli | La barbarie continua 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) “Un pazzo ha bloccato l’intero ospedale di Castellammare di Stabia, strategico in questo periodo per migliaia di turisti in vacanza in Costiera Amalfitana e Sorrentina, aggredendo 12 operatori sanitari, dieci dei quali sono. Ormai è una barbarie continua, nessuno di noi si sente più al sicuro sul posto di lavoro”. Così all’Adnkronos Salute Teresa Rea, presidente Ordine professionistiche (Opi) di, commenta l’ennesimo episodio di violenza, questa volta avvenuto all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove un uomo armato di mazza da baseball ha aggredito i dipendenti del Pronto soccorso e distrutto la struttura perché – a suo dire – la figlia “non è stata curata bene”. “A causa della follia di una persona è stato bloccato un intero ospedale – prosegue Rea – sono stati infatti mobilitati operatori sanitari di tutti i reparti.