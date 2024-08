Salvato da arresto cardiaco in mare a Ferragosto 11enne muore dopo 48 ore in ospedale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 17 agosto 2024) Castel Volturno. Non ce l’ha fatta Pasquale Montagnaro, l’colto da un malore ain un lido a Ischitella, frazione di Castel Volturno. Il ragazzino, di Melito (Napoli), è morto oggi all’pediatrico Santobono di Napoli dove era stato trasportato d’urgenza due giorni fa dai sanitari del 118 intervenuti sul lido. L’si era sentito male mentre faceva il bagno ed è stato colto daessere stato riportato a riva. Più volte rianimato dai sanitari del 118 sia sulla spiaggia. Il piccolo è stato colto daaltre due volte lungo il tragitto verso l’, ma prima i sanitari del 118, poi i medici del Santobono erano riusciti a tenerlo in vita. Le sue condizioni sono rimaste gravissime fino ad oggi, quando il suo cuore si è fermato per l’ultima volta.