Palestina Tajani propone all’ONU un piano per ricostruire Gaza

(Di sabato 17 agosto 2024) Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio, ha annunciato il progetto che presenterà a New York a settembre a margine dell’Assemblea delle Nazioni Unite. L’Italia sarà in prima linea per costituzione dello Stato della. “Proporrò a livello di G7 un progetto per la ricostruzione non solo umanitaria ma politica ed economica di” ha dichiaratoalla Stampa. L’Italia, ha proseguito il capo della Farnesina, “è pronta a inviare un contingente per lavorare, nella transizione che l’ONU dovrà gestire e guidare coi paesi arabi, alla nascita di uno Stato palestinese, unificando la Striscia e la Cisgiordania“. “Il nostro interlocutore – ha aggiunto – può essere solo l’Autorità nazionale palestinese (Anp), non Hamas. Nel frattempo, gli Stati Uniti ci hanno chiesto di usare i carabinieri per addestrare una forza di sicurezza palestinese adeguata“. Antonio