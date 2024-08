MOVIOLA – Parma-Fiorentina | Pongracic espulso per doppia ammonizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Episodio daal Tardini in occasione del match, valevole per la prima giornata di Serie A 2024/2025. Al minuto 83, Marinha infatti commesso un fallo ai danni di Cancellieri ed è stato ammonito. Si trattava però del secondo giallo per il calciatore croato, già sanzionato nel primo tempo per un fallo su Mihaila. Grave ingenuità da parte di, che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica a pochi minuti dal 90? ed ha bagnato nel peggiore dei modi l’esordio con la nuova maglia. Poco da eccepire sulla decisione dell’arbitro Ayroldi, che ha giustamente estratto il secondo giallo.perSportFace.