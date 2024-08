MotoGP Di Giannantonio | Prima volta che salto una gara

Leggi tutta la notizia su sportface

"Sto bene, ho sofferto ieri quando non riuscivamo a far rientrare la spalla. Lunedì ho in programma una risonanza, tra qualche giorno posso ricominciare a lavorare. Sono scivolato in un punto strano della pista, rotolando molto forte. Adesso devo prendere antinfiammatori dopo sarà ladi trattamenti manuali, ideali per riprendere la forma. È lacheunain un Mondiale". Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport del pilota romano del team VR46 Fabio Di, costretto a saltare il GP d'Austria dopo la brutta caduta rimediata ieri nelle pre-qualifiche.