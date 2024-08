Moniga del Garda si tuffa nel lago e picchia la testa | grave 38enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)del(Brescia), 17 agosto 2024 - Sidal pontile didove l'acqua è bassa e si schianta sul fondale del, ora èin ospedale. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto, a un trentottenne originario del Pakistan. L'uomo, di casa a Brescia, era in spiaggia acon moglie e figli. Poco dopo le 14,30 si è lanciato in acqua dalla massicciata di via del Porto ma ha calcolato male la profondità dell'acqua. Il malcapitato ha infatti battuto il capo sulle pietre ed è rimasto esanime per qualche tempo. I primi a soccorrerlo sono stati altri bagnanti, che l'hanno tratto a riva. Sul posto è atterrato l'elisoccorso del 118 con un'ambulanza dei Volontari dele il motosoccorso della Croce Bianca di Brescia.