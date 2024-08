Il no make up conquista la Gen Z e le celeb sempre più libere e senza trucco

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 17 agosto 2024) Complice la diffusione dei video tutorial su TikTok e l’ossessione per ilup della Generazione Z, siamoalla ricerca della nuova tendenzada replicare. Abbiamo l’impressione di ritrovarci spesso a cercare quella matita per realizzare la combo labbra vista dalle nostre beauty icon preferite su Instagram o il gloss virale sui social. Ma in realtà, soprattutto negli ultimi anni, si sta diffondendo una filosofia di vita – sì, perché così potremmo chiamarla – completamente opposta: il noup. Stiamo parlando di un’estetica che esclude del tutto, o quasi, l’utilizzo di prodotti beauty, e che riscopre dunque la naturalezza e una bellezzafiltri.. Nel 2024 sembra quasi paradossale, vero? Capiamone di più.