Harry e Meghan | il nuovo capo dello staff si dimette dopo soli tre mesi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 17 agosto 2024) Si susseguono i licenziamenti nellodel principeMarkle.treè il turno del suo. Come riportato dai maggiori tabloid, ildel duca di Sussex, Josh Kettler, ha lasciato il suo incaricotre. Assunto a titolo di prova, la decisione di separarsi è stata reciproca, con entrambe le parti che concordano nel dire che la collaborazione non era la scelta giusta. Come riportato da People, Josh Kettler ha iniziato a lavorare appena una settimana prima della visita ufficiale del principee diMarkle in Nigeria a maggio. Ha anche accompagnato il duca di Sussex nel suo viaggio a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games.