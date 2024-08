Harry e Meghan altra tegola per la coppia | Sono arrivate le dimissioni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024), sl’ennesimo caso. Questa volta non se lo aspettavano e il rammarico li ha pervasi. Cosa sta accadendo. I Duchi di Sussexal centro del clamore mediatico ormai da anni. Nel corso degli ultimi mesi l’attenzione nei loro confronti è cresciuta dato che Carlo III e, la sua amatissima nuora Kate Middletonaffetti da un tumore. In Windsor stanno dunque attraversando un momento buio e difficile e, in tanti speravano che i Duchi potessero riavvicinarsi alla Royal Family per infondergli il coraggio necessario affinché superassero questo delicato periodo. Tutto ciò non è accaduto e, a dispetto dei pronostici, i loro rapporti sembrerebbero essere sempre più tesi.per la(Fonte Ansa) Cityrumors.