Grosso Noi quelli da battere ricordiamocelo

(Di sabato 17 agosto 2024) Il Sassuolo in purgatorio a chi aprì le porte del paradiso all’Italia pallonara. Ahinoi già 18 anni fa, tuttavia Fabioal trionfo berlinese sta come Edison all’invenzione della lampadina, dunque l’eco del po po po arriva ancora ben nitido al ‘Mapei Football Center’ e in qualche modo andrà esorcizzato, quasi un dovere deontologico. Si parte da lì insomma, da quel 2006 epico, pur avendone nel frattempo fatta di strada il tecnico romano, unico erede designato di quella famigerata corsa tardelliana. Prendi ad esempio il campionato di B 2022/2023 vinto a sorpresa col Frosinone, che poi, segreto di Pulcinella, è ciò che la dirigenza neroverde vorrebbe replicare sulle due sponde del Secchia. Mica semplice riportare il Sassuolo dove stava da undici stagioni, si sappia, ma le cose facili all’ex Lione sembrano piacere assai poco.