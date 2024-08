Giuliano Giubilei | Quei soldati traditi due volte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono tanti, tantissimi. Oltre 600 mila, ma potrebbero essere anche di più. Stiamo parlando deiitaliani che, dopo l’Armistizio, videro il proprio destino tingersi di nero perché in breve tempo diventarono di fatto prigionieri di guerra. Gli Alleati li catturarono e deportarono un po’ ovunque: Gran Bretagna, India, Stati Uniti, Kenya, Sudafrica, Australia. E assai spesso i campi di prigionia erano durissimi, benché vigesse la Convezione di Ginevra. Molti di, già provati dal conflitto, rimasero in quell’inferno per anni, dimenticati da tutti. E in tanti tornarono a casa quando la pace era già arrivata da tempo. "Per molti di loro si parla addirittura del ‘47. La verità – spiegain Giovinezza. La guerra e la prigionia di una generazione e tradita (Solferino, 429 pp.; 19.