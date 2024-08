Fermana ufficializzati i tecnici | Bolzan c’è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Prima seduta di allenamento stagionale per lache in un sol colpo ha ufficializzato l’intero staff tecnico, riuscendo a mettere in campo al Bruno Recchioni poco meno di una ventina di ragazzi, molti under e alcuni aggregati, oltre a qualche elemento esperto. Partiamo dallo staff con la panchina affidata a Riben Dario, ex capitano gialloblù nell’anno della vittoria della Coppa Italia Eccellenza a Rieti. Al suo fianco il vice sarà Maurizio Mattoni (lo scorso anno in gialloblù nello staff di mosconi), preparatore atletico Loris Porrrini, prepatore dei portieri Andrea Innamorati mentre i muscoli degli atleti saranno ancora sotto il controllo di Marco Minnucci e della Works. Poi alle 16.30 in campo davanti agli occhi di diversi tifosi che non vedevano l’ora di tornare al Recchioni (oggi e domani si replica stessa ora sempre allo stadio).