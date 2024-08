D23 | tutte le star e le anticipazioni che hanno chiuso il prestigioso evento Disney

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) D23: The UltimateFan Event: premiate 14 nuoveLegend, rivelatele novità suland Paris, sulle prossime serie Marvel Animation e su Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2 Nel corso di una cerimonia che ha coronato lo storico weekend del D23: The UltimateFan Event, The WaltCompany ha premiato 14 nuoveLegend chelasciato un segno indelebile nell’eredità storica della Company. Tra i premiati del 2024 figurano Colleen Atwood, Angela Bassett, Martha Blanding, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Miley Cyrus, Steve Ditko, Harrison Ford, Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, Joe Rohde e John Williams.