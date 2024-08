Chi è Alessandro Vogliacco | il gol all’Inter e la dedica alla moglie Virginia Mihajlovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024)è l’autore della prima rete della Serie A 2024/2025. Il centrale è stato il più veloce a sfruttare un errore di Sommer e ha depositato la pin rete sfruttando anche un po’ di passività della difesa nerazzurra. Come riporta Dazn,hato la rete a sua, figlia dell’indimenticato campione serbo, ex giocatore di Lazio e Inter oltre che ex tecnico di Bologna e Sampdoria. Scuola Juventus,ha giocato anche con Padova, Pordenone e Benevento. Nel 2022 la firma con il Genoa, che si assicura le sue prestazioni sfruttando la sua duttilità tattica. Il classe 1998 si è stabilizzato come braccetto di difesa, ma può giocare anche da terzino e da centrale in un reparto a quattro. Drelazione conMihajlovi?, nell’ottobre del 2021 è nata Violante. Il 17 giugno 2023 la coppia si è sposata a Monopoli.