Belen torna single e rispunta Stefano De Martino | parla un amico

(Di sabato 17 agosto 2024) La vita sentimentale diRodriguez è quanto di più simile ad un giro sulle montagne russe, tra accelerate, brusche frenate, giri della morte e ripartenze. La showgirl argentina dopo l’ennesima rottura conDe(siamo a quota tre o quattro?) si è messa insieme ad Elio Lorenzoni, ma la storia è durata pochi mesi: “Durante la vacanza in Argentina eravamo tutti, i miei genitori, Cecilia, Ignazio e il mio ex. Sono volati tanti coltelli. Mia madre e il mio ex ragazzo non andavano d’accordo, lei mi ha dato ragione su tutto e di solito non lo fa. A un certo punto ho capito che lo dovevo mandare a casa. Come mai ci siamo lasciati? Banalmente non andavamo più d’accordo ed è finita per questo motivo“.