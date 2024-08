Auxerre – Nizza – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 agosto 2024) Con l’obiettivo di restare nella divisione dopo la promozione della scorsa stagione, l’ospiterà ilallo Stade de l’Abbe Deschamps nella prima giornata della campagna di Ligue 1 2024-25.I padroni di casa hanno vinto il titolo della Ligue 2 2023-24 con 74 punti in 38 partite, prenotando il ritorno nella massima serie, mentre gli ospiti hanno chiuso al quinto posto in Ligue 1 con 55 punti in 34 partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 di domenica 18 agosto. Anteprima della partitaa che punto sono le due squadre?L’ha subito una deludente retrocessione nel 2011-12, finendo ai piedi della classifica con 34 punti, solo due stagioni dopo essere arrivato terzo in campionato con 71 punti, ponendo fine ai suoi 32 anni di permanenza nella massima divisione.