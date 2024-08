Atalanta lesioni muscolari per Kolasinac e Toloi | out contro il Lecce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Si aggiungono un altro paio di assenze importanti per l’in vista del debutto in campionatoil. Nel match previsto per lunedì alle 18.30 non ci saranno seade Rafael: lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale destro per il primo, lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale sinistro per il secondo. Questo è quanto emerge dall’aggiornamento del bollettino medico dell’, reduce dal ko in Supercoppa europeail Real Madrid.per: outilSportFace.