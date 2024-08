Animali morti nel laghetto della Trucca | preoccupa lo stato dell’acqua avviate le analisi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024) Bergamo. È una vera e propria tragedia quella che si sta verificando in questi giorni al parcodi Bergamo, per la precisione nelle acque delsituato al centro dell’area, dove negli ultimi giorni sonoben 2 cigni, 6 germani, 9 anatre e svariati pesci. Una situazione che ha messo subito in allerta gli enti competenti, tra cui Polizia provinciale, Provincia e Regione, oltre all’assessorato comunale di competenza. “È evidente che ci sia un problema – sottolinea Oriana Ruzzini, assessora al Verde Pubblico e all’Ambiente del Comune di Bergamo – abbiamo contattato Ats e Arpa e sono stati fatti i prelievi delle acque per valutare una problematica tossicologica o di avvelenamento. Il primo esito, relativo alla morte dei cigni (avvenuta quattro giorni fa, ndr), arriverà lunedì, in modo da aver più chiara la situazione”.