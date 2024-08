Affonda un pedalò nel lago di Albano Laziale | quattro turisti salvati dal poliziotto in vacanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 –unpersone rischiano di affogare nelle gelide acque del. A salvarli undella squadra fluviale in, che ha assistito alla scena del naufragio mentre faceva una gita in battello. Un ferragosto indimenticabile quello vissuto da due coppie di, due uomini e due donne, nelle acque deldi, nella zona romana dei Castelli Romani. È successo intorno alle 15 di giovedì 15 agosto. Un ispettore della Squadra fluviale della questura di Roma, libero dal servizio, si stava godendo una mini crociera sula bordo di un battelloco quando il suo occhio esperto è caduto su uno deiche giravano per lo specchio d'acqua.