A lezione di ‘romanismo’ | la frase di De Rossi su Dybala è tagliente

(Di sabato 17 agosto 2024) “viene con noi, non ci sono problemi ed è convocato“. Così l’allenatore della Roma Daniele Dein conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari, primo appuntamento della nuova Serie A, in merito alla situazione di mercato che coinvolge Paulo. “Da allenatore non posso commentare voci e chiacchiere, non sono stato parte in causa delle discussioni – aggiunge De-. Poi ne parlerà Paulo che per me era e resta un giocatore forte. Io quello che dovevo dire l’ho detto alla società e a, poi non posso più andare oltre. Qui alla Roma nessuno è più importante della Roma, questo è un concetto che non deve essere travisato. Io non ho nessun altro interesse, voglio solo fare la squadra forte perché è l’unica cosa che salva gli allenatori. Io solo quello voglio, se qualcuno ha piacere a buttarla su altri temi mi dovrebbero conoscere.