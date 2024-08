Sventato principio d’incendio nell’area dell’ex Palacreberg | il sospetto dell’atto vandalico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bergamo. Unè statovenerdì (16 agosto) nel pomeriggio nei pressi dell’area (attualmente deserta), appena fuori dalla recinzione che delimita il terreno dove nei prossimi anni sorgerà il nuovo palazzetto dello sport cittadino. I vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di una residente che passeggiava in zona, nel quartiere di Celadina, precisamente sulla via Castel Regina, poco dopo le 17. Sono arrivati immediatamente sul posto con due mezzi: la squadra si è messa al lavoro per spegnere i carboni ardenti sul suolo, in una zona verde, o meglio, gialla, considerando che l’erba e le piante sono seccate visto il caldo torrido del periodo. Proprio questa situazione di secchezza ha reso pericoloso il, diffuso in tre diversi a distanza di pochi metri.