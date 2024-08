Quant' è difficile fare ricerca sulle fake news | chi ammetterebbe di cascarci?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Con l’avvicinarsi delle elezioni americane leritornano prepotentemente in gioco e sotto osservazione. Un rapporto diGuard ha esaminato il fenomeno dei finti siti di informazione locali che si mascherano da fonti autorevoli e che sfruttano la desertificazione informativa seguita alla chiusura di numerosi quotidiani locali. Ne ha trovati ben 1.265, ossia il 4 per cento in più dei siti dei quotidiani locali che ancora continuano a operare. Cyabra, una società ditech israeliana, usa l’intelligenza artificiale con machine learning per identificare gli accountsu X e ha verificato che il 15 per cento del totale dei profili che sostengono Trump e criticano i democratici sono falsi, e così il 7 per cento di quelli che sostengono i democratici e accusano Trump.