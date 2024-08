Parioli Termini San Pietro e non solo | Roma al setaccio per Ferragosto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Nell’ambito dei controlli intensificati dai Carabinieri del Comando dinella settimana di, per prevenire i furti in questi giorni in cui molte abitazioni sono disabitate e maggiore è l’afflusso di turisti in città, i Carabinieri hanno arrestato altre 5 persone, gravemente indiziate per reati contro il patrimonio. A pochi giorni dall’arresto di due cittadini georgiani ad opera dei Carabinieri della Compagniaper tentato furto in abitazione nel quartiere Trieste e trovati in possesso di numerosa refurtiva e arnesi da scasso tra cui la “chiave a Topolino”, gli stessi Carabinieri hanno arrestato altri due cittadini georgiani gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.