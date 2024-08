Paolini-Andreeva oggi in tv WTA Cincinnati 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024), venerdì 16 agosto, Jasmineaffronterà negli ottavi di finale del WTA1000 dila russa Mirra. Una partita dal sapore di rivincita, visto quanto è accaduto nell’edizionedel Roland Garros. Le due, infatti, si incontrarono in semifinale e vi fu una netta affermazione della toscana in due set.ha iniziato bene il proprio percorso battendo nella nottata italiana la russa Anastasia Potapova, con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. Un’affermazione nella quale l’azzurra ha fatto vedere i miglioramenti di gioco e mentali degli ultimi mesi, che le hanno permesso di arrivare in due Finali Slam e di conquistare insieme a Sara Errani l’oro olimpico a Parigi. Non sarà comunque un confronto facile contro, giovanissima e dotata di un grande talento.