Palmeri | Serie A la più colpita dall’Arabia Saudita Primo Brozovic

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Anche Paulo Dybala sta per finire in Arabiasecondo le ultime indiscrezioni. Non è l’unico sulla lista che dallaA è andato in Medio Oriente: prima di tutti Marcelodall’Inter. Lo ricorda Tancredisu X. CESSIONI – L’Arabiaha fatto spese importanti in Italia negli ultimi due anni per migliorare il proprio campionato. I club del Medio Oriente hanno fatto anche favori alle società nostrane in cerca di liquidità e soldi per il mercato. L’ultimo giocatore a trasferirsi sarà probabilmente Paulo Dybala dalla Roma, Tancrediparla in proposito e ricorda il passato: «In termini tecnici, il campionato più colpito dall’invasione araba è laA. Le stelle degli altri campionati sono più altisonanti e costose ma a fine corsa. I nostri, tutti giocatori ancora all’apice della carriera che costano meno: Dybala,, Milinkovic-Savic.