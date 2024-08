Neres al Napoli non significa necessariamente Ngonge out

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Davidè vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del: un investimento importante degli azzurri, che verseranno oltre 25 milioni nelle casse del Benfica per acquistare l’esterno brasiliano. La cifra spesa non lascia spazio a dubbi: mister e società ci puntano, lui giocherà, e naturalmente nasce qualche interrogativo perché quella fascia destra comincia ad essere affollata con Politano e. Le ipotesi più accreditate Una delle ipotesi più accreditate, forse anche la più probabile, è che a fare spazio asarà la partenza di uno tra Matteo Politano e Cyril, quest’ultimo il principale indiziato visto il recente rinnovo dell’italiano. Così il belga lascierebbe ildopo solo metà campionato in azzurro e quasi 20 milioni di euro spesi per lui, ma l’idea non fa poi così strano essendo stato acquistato sotto un’altra guida tecnica.