Mpox | come si diffonde il vaiolo delle scimmie e cosa c' è da sapere

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il 14 agosto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale. Il giorno precedente, l’Africa CDC, istituzione sanitaria dell’Unione Africana, mobilitava quante più forze possibili per affrontare l’epidemia attualmente in corso, dichiarata emergenza sanitaria di rilevanza pubblica. Alla base di tali decisioni c’è il, conosciuto ancheproprio perché identificato per la prima volta nei primati analizzati nel laboratorio danese dello States Serum Institute di Copenaghen nel 1958. Qualche anno dopo, nel 1970, viene registrato il primo caso di trasmissione umana in un bambino di nove mesi ricoverato nella Repubblica Democratica del Congo, innescando di lì a poco un'epidemia diffusa principalmente nell’Africa centrale, già vessata da ebola, colera, malaria e HIV.