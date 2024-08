Lukaku il Chelsea ha detto no ai 30 milioni del Napoli Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) A Sky fanno il punto della situazione sul mercato del. Domenica l’esordio in Serie A contro l’Hellas Verona. Conte si prepara ad accogliere David Neres dal Benfica. Il nodo rimane la punta centrale, le situazioni Osimhen epotrebbero sbloccarsi la prossima settimana. Con Neres ilcompleta la batteria di esterni Le parole di Massimo Ugolini: «Per Neres 28di euro al Benfica, ilchiuderà questo weekend con il talento brasiliano. Manna in queste ore a Londra, sta definendo le visite mediche. Politano, Kvara e Neres saranno i titolari più un quarto. Ilnon farà le coppe europee e questo pesa sulla definizione di una rosa. Resta il nodo centrale: la prima punta.è in attesa. Ilnon ha aperto alla proposta del25+ 5 di bonus per il cartellino del giocatore.