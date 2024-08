Lotteria degli scontrini nessuna estrazione a Ferragosto?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laprosegue almeno fino alla fine del 2024, anche se in pochi ne parlano. Si svolge ogni giovedì, ma ieri, 15 agosto giorno di, sembra essere saltata. Laè il concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. L’si svolge una volta a settimana ogni giovedì, ma dell’di ieri, a, sul sito ufficiale non c’è traccia. Strano, perché di solito l’appuntamento viene rispettato anche nei giorni festivi, persino a Natale e Capodanno.