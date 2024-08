Lavoratori fantasma sfruttati e alloggiati in tuguri | sei denunce per caporalato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Perugia, 17 agosto 2024 - Sfruttamento del lavoro e braccianti agricoliin capannoni ai limiti della decenza: un blitz delle forze dell’ordine nelle imprese agricole, ha fatto emergere in Umbria, come in tutta Italia, fenomeni die condizioni di lavoro estreme, oltre a numerose irregolarità. Nella nostra regione sono finiti nei guai sei imprenditori. Si tratta di un 72enne, un 47enne, un 56enne, un 55enne, un 62enne e un 33enne, tutti operanti nel settore agricolo e in quello dell’allevamento. Le loro aziende si trovano nei comuni di Bastia Umbra, Marsciano, Umbertide e Castiglione del Lago. Agli imprenditori sono stati contestati reati che vanno dalfino a violazioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, oltre alla mancanza di presidi di sicurezza e antincendio.