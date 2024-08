Khelif sorprende tutti sui social | il messaggio è chiaro VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 agosto 2024) Imaneriappare suicompletamente diversa da come l’abbiamo vista fino a qualche settimana fa. E ilè assolutamenteArchiviata la sua esperienza olimpica e in attesa dei diversi processi dovuti alle denunce, Imanesui. Una risposta importante a tutte le critiche delle scorse settimane e, soprattutto, una volontà di riaffermare la sua femminilità non esattamente presente a Parigi durante i suoi combattimenti. Imane(Ansa) – cityrumors.itNelpubblicato suidal salone di bellezza non sono mancate delle frecciatine alla Carini e alle polemiche che hanno anticipato il match con la nostra atleta. Imanee ildel salone di bellezza Capelli più lunghi, truccata e una femminilità mai vista a Parigi.