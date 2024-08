Kevin Feige potrebbe aver lasciato intendere due enormi possibilità per Spider-Man nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024)dueper-Man nel MCU Il capo della Marvel Studios,, non può nemmeno posare per una foto senza che il mondo la condivida sui social media e dia il via a pettegolezzi sull’universo cinematografico che supervisiona. Tuttavia, un’istantanea scattata dall’utente di X (ex Twitter) @MorganBinnix all’evento D23 del 2024 è particolarmente interessante, in quanto mostra il superproduttore con un cappellino che lasciai prossimi cambiamenti di-Man. Il berretto in questione raffigura un emblema in bianco e nero che ricorda il costume della Future Foundation dell’amichevole supereroe di quartiere.