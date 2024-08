Jesi Tommaso Marini a ‘ballando con le stelle’

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il fioretto apre la strada alla trasmissione di Milly Carlucci. Dopo Valentina Vezzali e Elisa Di Francisca adesso tocca all’azzurro che si allena in via Solazzi, 16 agosto0 2024 –, argento a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, entra nel cast di Ballando con le stelle la trasmissione del sabato sera di Rai1 E’ stato lo stesso fiorettista azzurro a rendere pubblica la notizia. “Questo è l’argento olimpico del fioretto maschile a squadre – indicando la medaglia –. Vi annuncio che a settembre sarò nel nuovo cast di Ballando con le stelle”. In precedenza altre duene, campionesse di fioretto, hanno preso parte alla trasmissione in questione: Valentina Vezzali (2009) e Elisa Di Francisca (2013). ©riproduzione riservata L'articolocon leproviene da Lo sport della Vallesina.