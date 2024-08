Inzaghi | Sappiamo come sono andati gli ultimi campionati per chi aveva vinto l’anno prima

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ritorna la Serie A, ad inaugurare la nuova stagione domani sarà ovviamente l’Inter, campione in carica. Lo farà in trasferta a Marassi contro il Genoa di Gilardino. Oggi la conferenza stampa di: «Stiamo cercando un difensore sinistro» Lo scudetto è una responsabilità in più. Cosa dovrà fare l’Inter a Genova? «Senz’altrotutti che ricomincia una nuova stagione, avremo un esordio non semplice, su un campo che è sempre stato difficile, anche per noi neglianni. Affronteremo una squadra che ho visto in salute, con un ottimo allenatore: mi sembra che abbiano anche fatto il record di abbonati, quindi l’ambiente sarà caldo. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi». Estate da campioni d’Italia,l’avete passata? «È stata una grandissima soddisfazione la stagione scorsa, ma adesso va lasciata alle spalle.