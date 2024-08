Genova a 13 anni accoltella un coetaneo per aver messo un like a una foto sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Coltellate a una gamba, a un addome, a un fianco. La colpa della vittima:una unapostata sui. A sferrare i colpi un ragazzino di 13, a subirli uno di 14. E’ accaduto a Sori, un paese nei dintorni di. L’aggressione è avvenuta vicino al campo della parrocchia. Una volta chiamati i soccorsi il 14enne è stato curato sul posto per fermare l’emorragia e poi è stato ricoverato all’ospedale San Martino, dove è stato operato. Secondo i medici non è in pericolo di vita. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno fermato il 13enne e lo hanno affidato in custodia ai genitori. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma il 13enne è uscito già da casa con un coltello a serramanico.