Genoa-Inter Gilardino col dubbio Pinamonti | subito in formazione?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per, domani alle 18.30, ci sarà (probabilmente) anche l’exa disposizione di. Questo apre un ulteriorediper la partita che inaugura la Serie A. DI RIENTRO –segna l’inizio della seconda esperienza di Andreacon la maglia rossoblù. Arrivò nell’estate 2019 proprio da Milano, per poi fare ritorno in nerazzurro nel 2020 a seguito del riacquisto. Ora, dopo essere retrocesso nella scorsa stagione col Sassuolo, è diventato la scelta del Grifone complice la cessione di Albert Gudmundsson, da oggi pomeriggio ufficiale alla Fiorentina. Un attacco ridotto all’osso quello di Alberto, visto che nel frattempo (con Mateo Retegui dalla scorsa settimana all’Atalanta) non ha recuperato in tempo nemmeno Caleb Ekuban.