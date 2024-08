Fiorentina | Gudmundsson visite mediche da Fanfani Nico pronto per la Juve Ma a Parma chi gioca?

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sono molto felice di essere qua, forza viola", ha detto iltore islandese, che si è anche concesso per i selfie con alcuni tifosi. Laha perfezionato nella serata di ieri l'acquisto di Gudmunsson con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, per una operazione complessiva di circa 25 milioni di euro per 3,5 di bonus. Gudmunsson firmerà con il club gigliato un contratto quinquennale a circa 2,2 milioni a stagione L'articolodaper la. Ma achi? proviene da Firenze Post.