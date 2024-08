Fiorentina è il giorno di Gudmunsson L’islandese è sbarcato in città tifosi in delirio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 16 agosto 2024 – Albertè a Firenze. L’annuncio lo ha dato lacon un post che ritrae la bandiera islandese sullo sfondo del Duomo, ma la notizia era già di dominio pubblico da diverse ore. E per questo una folla diinlo ha atteso all’uscita dalle visite mediche, preludio alla firma che renderà ufficiale l’operazione col Genoa. Per la società viola è un colpaccio., inseguito a lungo in questa sessione di mercato, sembrava a un passo dallagià qualchefa, ma i tentennamenti dei liguri hanno costretto Commisso e i suoi ad alzare il tiro. La formula per l’arrivo delprevede un milione in più subito (8 anziché 7) per il prestito oneroso, poi 17 milioni per l'obbligo di riscatto (condizionato ad alcuni obiettivi) e ulteriori 3,5 milioni di bonus (altra novità).