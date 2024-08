Da Hope di Obama a Forward di Kamala Harris | il nuovo manifesto dell’artista Shepard Fairey per la candidata dem

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo il celebre «» di Barack, arriva «» di. A meno di tre mesi dalle elezioni presidenziali statunitensi, l’artista e attivistasi è rimesso all’opera per mandare un messaggio chiaro in vista del voto, ricreando l’iconicodel 2008: «Credo che la vicepresidentee la sua scelta di vicepresidente Tim Walz siano la nostra migliore possibilità di andare avanti. Sono la nostra migliore possibilità di respingere il fascismo invadente e le minacce alla democrazia, e la nostra migliore possibilità di creare il mondo che tutti desideriamo e meritiamo», ha scritto l’artista sui propri profili social. Secondo, ladem incarna la migliore chance per continuare ad agire su temi come «il cambiamento climatico, la responsabilità di impresa, la parità» e contrastare «razzismo, sessismo, xenofobia e omofobia».