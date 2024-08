Cobolli agli ottavi a Cincinnati oggi tocca a Sinner

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 agosto 2024) AGI - Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi sono stati eliminati al secondo turno del "Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi totale di 6.795.555 dollari in scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio (combined con un Wta 1000). Il toscano, testa di serie numero 14, si è arreso per 6-3 6-2 allo statunitense Frances Tiafoe, mentre il ligure è stato eliminato per 6-3 6-7(3) 6-2 dall'argentino Tomas Martin Etcheverry.di finale, invece, per Flavio, che al secondo turno ha beneficiato, sul 7-6(4) 3-1 in proprio favore, del ritiro dell'altro azzurro Luciano Darderi, in un derby 'caldo' tra i due, con il romano che ha in pratica accusato il rivale di fingere per poi chiedere scusa a fine match.