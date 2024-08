Ballerina condannata a 12 anni di carcere per aver donato 51 dollari all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Mentre Kiev continua ad avanzare nel Kursk, Mosca combatte la sua guerra non solo sul campo ma anche fuori. In particolare il governo di Putin ha messo nel mirino i cosiddetti dissidenti, di cui Navalny era uno dei principali esponenti. L’ultimo caso più eclatante è quello di Ksenia Khavana,dalla doppia nazionalità russa e americana accusata di tradimento ea 12diper51. La condanna dellarussa Il cognome da nubile di Ksenia è Karelina, che vive da tempo a Los Angeles insieme al marito e che daormai ha ottenuto la cittadinanza americana dopo il matrimonio. Lo scorso febbraio è tornata in Russia per trovare i parenti ed è stata arrestata a Ekaterinburg.