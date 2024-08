Vuelle Tante sovrapposizioni con la Megabox

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sono le due realtà sportive più importanti della provincia, le uniche che giocano in A. Quest’anno il predominio in termini di categoria è del volley, che disputa la massima serie, e laci arriva fra l’altro con la grande spinta della medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi dalla Nazionale femminile, potendo schierare anche una campionessa olimpica, la schiacciatrice Gaia Giovannini. La, però, pur giocando in A2 può sempre contare sul seguito di pubblico maggiore e presto la campagna abbonamenti darà conferme, o meno, in questo senso. Che cosa accade, dunque? Che nel calendario della regular-season ben 9 delle partite casalinghe domenicali dicoincidono: il 20 ottobre, il 17 novembre, l’1, l’8 e il 22 dicembre, il 12, il 19 e il 26 gennaio ed il 23 febbraio entrambe le squadre scenderanno in campo in casa.