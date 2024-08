Speciale Sassuolo Sedici pagine per i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024)alla scoperta del ‘nuovo’di Fabio Grosso, che si riaffaccia alla serie B dopo undieci stagioni nella massima serie. Siccome in A ilha già fatto sapere di volerci tornare quanto prima, il ‘Carlino’ sceglie un inserto ‘dedicato’ per presentare, sabato, ovvero alla vigilia del debutto in campionato a Catanzaro, la squadra cui vengono affidati i propositi di riscatto, e più in generale una stagione che vede partire con la volontà di stupire anche la Primavera campione d’Italia e il rinnovatoFemminile affidato a Gian Loris Rossi. Tra i contenuti top, un’intervista esclusiva a Fabio Grosso.