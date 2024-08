Rossano Veneto in lutto | a soli 27 anni morto in un incidente Riccardo Zanchetta

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tragicostradale a Bassano del Grappa (Vicenza). A perdere la vita, centauro di 27di(Vicenza). L’impatto è avvenuto lungo viale Asiago.non si sarebbe accorto di un furgone che si era appena immesso nella strada. Il ventenne è stato sbalzato dalla sua moto impattando violentemente contro l’asfalto. In base ad una prima ricostruzione il conducente di un furgone per la consegna di prodotti surgelati è uscito da una laterale del viale svoltando a sinistra per dirigersi in direzione ovest, verso San Michele. In quel momento, dalla sua destra, sempre diretto verso ovest, sul viale è sopraggiunto il rossanese, alla guida di una Honda che non è riuscito ad evitare il furgone in uscita dalla laterale. Violento l’impatto.