Pechino Express 12 un amatissimo ex Vippone e la sua migliore amica nel cast? L’indiscrezione | Hanno fatto il provino e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 agosto 2024) La prossima primavera andrà in onda la dodicesima edizione di, il game show targato Sky condotto da Costantino della Gherardesca. In attesa della messa in onda, iniziano a circolare sul web i nomi delle possibili coppie che formeranno ildi12. Secondo le prime indiscrezioni, tra i concorrenti potrebbero esserci Edoardo Tavassi e Federica Zacchia. Edoardo, fratello dello storico volto del Grande Fratello Guendalina Tavassi – con la quale ha partecipato a L’Isola dei Famosi – ha preso parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. E’ legato sentimentalmente a Micol Incorvaia (sorella minore di Clizia, che da poco è convolata a nozze con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro), conosciuta proprio nella Casa di Cinecittà.