Paolo è ora di rinsavire

(Di giovedì 15 agosto 2024) Angelina Mango ha portato a Sanremo quello che potrebbe benissimo essere l’inno della televisione italiana degli ultimi anni: la NOIA. Scelte sbagliate, dirigenza incapace, soliti favori per piazzare amici e amichetti qua e là, budget risicati (o, più probabilmente, poca voglia di metter mano al portafoglio) rendono l’intrattenimento, anno dopo anno, una minestra riscaldata che sempre più raramente può contare su materie prime di qualità. Ed è ormai una battaglia persa in partenza cercare di spiegare a chi prepara il menù che “come spendi mangi“. Il sistema, ormai, se ne fotte della qualità. Ci si arrabatta per cercare di arrivare al segno “+” alla fine della stagione o cercare di limitare le perdite, senza dimenticare, questo è chiaro, di aver fatto il favore necessario a mantenere la poltrona.