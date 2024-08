Mkhitaryan | Vorrei chiudere la carriera all’Inter! Pronti per il Genoa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Henrikhha parlato di presente e futuro a Dazn. Il centrocampista armeno dell’Inter ha presentato anche i suoi nuovi compagni. OBIETTIVI –non si pone limiti: «Sono state grande emozioni perché è stato il primo scudetto in Europa e poi con l’Inter. Orgoglioso perché si è trattato della seconda stella, è stata una gioia unica. L’anno scorso abbiamo avuto tante soddisfazioni e anche questo anno non ci fermeremo, vogliamo vincere tanti trofei per rendere felici tifosi e noi stessi. Sono i trofei a configurare ladi un calciatore, faremo il massimo». FUTURO –vede solo l’Inter: «Mi piacerebbe tantissimola mia, ma dipende tanto dalla società. Io farò il mio meglio per provare a rimanere qui a lungo possibile. Poi vedremo».