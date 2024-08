Goldengas Landoni e Sablich

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Come anticipato dal "Carlino" da giorni, arriva l’ufficialità dell’ingaggio da parte dellaSenigallia, dei due fratelli pesaresi Giovanni e Pietro, due giovanissimi cresciuti nella Vuelle che avranno un ruolo importante nel roster 2024-25 partecipante alla serie B Interregionale. Con loro c’è anche la conferma di Andres, ala-pivot argentina, 34 anni, 2.05, che sarà alla seconda stagione a Senigallia, unico confermato col capitano Giacomini della squadra dello scorso anno. Pietro e Giovanni, Giacomini esi aggiungono al ritorno di Fabio Giampieri per un totale di cinque elementi ufficializzati: per completare il quintetto di partenza manca però ancora un pivot puro.