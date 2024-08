Genoa-Inter due dubbi per Inzaghi | la probabile formazione a -2

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024)aprirà la stagione in Serie A sabato alle 18.30, assieme a Parma-Fiorentina. Per il primo impegno ufficiale del campionato,ha ancora duedi. LE SCELTE DA FARE – Nell’avvicinamento a, oggi si è registrata una novità non certo positiva riguardante Kristjan Asllani. Anche il centrocampista albanese ha riportato un fastidio muscolare, un affaticamento che lo mette ino in vista di sabato. Sarà Simone, domani, a decidere se portarlo con sé a Genova o meno. Non avrebbe comunque giocato, perché ci sarà regolarmente Hakan Calhanoglu davanti alla difesa (ha recuperato a pieno). Da escludere la presenza di Stefan de Vrij, difficile vedere Piotr Zielinski mentre sono arruolabili Marko Arnautovic e Mehdi Taremi.