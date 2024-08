Gallarate il comitato di via Curtatone passa il Ferragosto nel bosco minacciato dalle ruspe | Non abbassiamo la guardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024)(Varese), 15 agosto 2024 – Trascorreranno ildentro ildi viai volontari delche dall’inizio del mese si stanno opponendo al taglio delle piante voluto dall’Amministrazione comunale per ospitare il nuovo polo scolastico. La battaglia per tentare di salvare l’area verde, grande circa due ettari, non conosce momenti di tregua neanche nella giornata festiva per eccellenza dell’estate. Dopo le denunce e gli esposti alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, accompagnati dalla richiesta di sequestro cautelativo dell’area e perché si valuti l’ipotesi del reato di danno ambientale, ledell’azienda incaricata del disboscamento non si sono più fatte vedere. In particolare dal 7 agosto, dopo che alcuni giovani riconducibili al “Gruppo Tanuki” avevano invaso l’area di cantiere e si erano arrampicati sulle piante.